صور.. آلاف المواطنين يحتفلون بـ"يوم الوفاء" فى نيبال

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

احتفل ألاف الهندوس بمهرجان "جاناى بورنيما"، والمعروف باسم يوم الوفاء، وذلك فى إطار احتفالاتهم الدينية السنوية.



أثناء الاحتفالات

وخلال الاحتفالات يتم قرع الطبول بأصوات عالية جداً والقفز فى الماء، والهدف من هذا اليوم هو التغلب على الخوف لدى السكان من جميع الأمراض والصلاة عن طريق الخط الأصفر الموجود بين أيديهم.



أحد المواطنين يصلى خلال الاحتفالات



أطفال وشباب أثناء المهرجان



رجل دين هندوسى يمارس الطقوس مع أحد المواطنين



طفلة نيبالية



فتى نيبالى



فتيان نيباليون يشاركون فى المهرجان



فتيان نيباليون يمارسون طقوس الحمام المقدس



فتيان يشاركون فى المهرجان الدينى



مواطن نيبالى خلال الاحتفال



مواطنون نيباليون يشاركون فى المهرجان الدينى