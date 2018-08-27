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صور.. آلاف المواطنين يحتفلون بـ"يوم الوفاء" فى نيبال

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:11 ص
صور.. آلاف المواطنين يحتفلون بـ"يوم الوفاء" فى نيبال يوم الوفاء فى نيبال
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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احتفل ألاف الهندوس بمهرجان "جاناى بورنيما"، والمعروف باسم يوم الوفاء، وذلك فى إطار احتفالاتهم الدينية السنوية.

أثناء الاحتفالات
أثناء الاحتفالات

وخلال الاحتفالات يتم قرع الطبول بأصوات عالية جداً والقفز فى الماء، والهدف من هذا اليوم هو التغلب على الخوف لدى السكان من جميع الأمراض والصلاة عن طريق الخط الأصفر الموجود بين أيديهم.

أحد المواطنين يصلى خلال الاحتفالات
أحد المواطنين يصلى خلال الاحتفالات
أطفال وشباب أثناء المهرجان
أطفال وشباب أثناء المهرجان
رجل دين هندوسى يمارس الطقوس مع أحد المواطنين
رجل دين هندوسى يمارس الطقوس مع أحد المواطنين
طفلة نيبالية
طفلة نيبالية
فتى نيبالى
فتى نيبالى
فتيان نيباليون يشاركون فى المهرجان
فتيان نيباليون يشاركون فى المهرجان
فتيان نيباليون يمارسون طقوس الحمام المقدس
فتيان نيباليون يمارسون طقوس الحمام المقدس
فتيان يشاركون فى المهرجان الدينى
فتيان يشاركون فى المهرجان الدينى
مواطن نيبالى خلال الاحتفال
مواطن نيبالى خلال الاحتفال
مواطنون نيباليون يشاركون فى المهرجان الدينى
مواطنون نيباليون يشاركون فى المهرجان الدينى
هندوس يرفعون أيديهم بالصلاة خلال الاحتفال بيوم الوفاء
هندوس يرفعون أيديهم بالصلاة خلال الاحتفال بيوم الوفاء

 


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