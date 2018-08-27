شاهد.. سائح إيطالى يعلن إسلامه فى ساحة المسجد الأقصى

كتب محمد رضا

فى مشهد إيمانى تهتز له المشاعر، أعلن سائح إيطالى إسلامه فى باحات المسجد الأقصى المبارك، فى مدينة القدس المحتلة، حيث ظهر فى مقطع فيديو مقتضب مع 3 شباب مسلمين، وردد معهم الشهادتين معلنًا إسلامه فى أحد أطهر بقاع الأرض.

#شاهد سائح إيطالي يعلن إسلامه في باحات المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/NRIn8BUiO0 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 27, 2018

وعقب إعلان الشاب الإيطالى إسلامه من أرض أول القبلتين فى الإسلام، احتفى بذلك مع أصدقائه بتبادل السلام فيما بينهم، أمام المسجد الأقصى الذى يتمتع بقدسية خاصة لدى المسلمين، ومن جهتها، تداولت وكالات الأنباء الفلسطينية مقطع الفيديو احتفاءً بإسلام السائح الإيطالى.



شاب إيطالى يعلن اسلامه



سائح إيطالى يعلن إسلام فى المسجد الأقصى