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شاهد.. سائح إيطالى يعلن إسلامه فى ساحة المسجد الأقصى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:17 م
شاهد.. سائح إيطالى يعلن إسلامه فى ساحة المسجد الأقصى سائح إيطالى يعلن إسلامه فى الأقصى
كتب محمد رضا
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فى مشهد إيمانى تهتز له المشاعر، أعلن سائح إيطالى إسلامه فى باحات المسجد الأقصى المبارك، فى مدينة القدس المحتلة، حيث ظهر فى مقطع فيديو مقتضب مع 3 شباب مسلمين، وردد معهم الشهادتين معلنًا إسلامه فى أحد أطهر بقاع الأرض.

 

 

وعقب إعلان الشاب الإيطالى إسلامه من أرض أول القبلتين فى الإسلام، احتفى بذلك مع أصدقائه بتبادل السلام فيما بينهم، أمام المسجد الأقصى الذى يتمتع بقدسية خاصة لدى المسلمين، ومن جهتها، تداولت وكالات الأنباء الفلسطينية مقطع الفيديو احتفاءً بإسلام السائح الإيطالى.

شاب إيطالى يعلن اسلامه
شاب إيطالى يعلن اسلامه

 

سائح إيطالى يعلن إسلام فى المسجد الأقصى
سائح إيطالى يعلن إسلام فى المسجد الأقصى

 

شاب إيطالى يشهر إسلامه فى ساحة الأقصى
شاب إيطالى يشهر إسلامه فى ساحة الأقصى

 


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