شاهد.. اندلاع الحرائق فى جزيرة "ماوى" الأمريكية بسبب الإعصار

نجت هاواى من التعرض المباشر لإعصار قوى مع تراجع قوة الإعصار "لين" سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه فى سيول جارفة على جزيرة بيج آيلاند وتهديده جزيرتى أواهو وماوى بأمطار غزيرة.
لكن نتج عنه بعض الحرائق فى جزيرة ماوى فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى، ونشرت وكالة CNN الأمريكية مقطع فيديو للحرائق التى غطت ما يقرب من 4 أفدنة قبل السيطرة عليها.
As Hurricane Lane made its way to Hawaii, a brushfire ignited in Maui. According to an emergency alert, emergency personnel responded to reports of a fire at 1 am on Friday. The blaze, which was estimated to cover three to four acres, prompted evacuations near Maui’s resort area of Lahaina. No injuries were reported.
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وأفادت التوقعات الجوية بأن لين، الذى تراجعت أقصى سرعة لرياحه إلى 110 كيلومترات فى الساعة تقريبا، سيكون أقرب إلى البر إلى الغرب من سلسلة الجزر خلال مطلع الأسبوع، وبدأت ظروف جوية قوية تصاحب العواصف المدارية تجتاح جزيرة ماوى وجزيرة أواهو، ذات أكبر كثافة سكانية فى هاواى، مساء الجمعة الماضى.
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