video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. اندلاع الحرائق فى جزيرة "ماوى" الأمريكية بسبب الإعصار

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:40 ص
شاهد.. اندلاع الحرائق فى جزيرة "ماوى" الأمريكية بسبب الإعصار اعصار لين
كتب محمد مصطفى
إضافة تعليق

نجت هاواى من التعرض المباشر لإعصار قوى مع تراجع قوة الإعصار "لين" سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه فى سيول جارفة على جزيرة بيج آيلاند وتهديده جزيرتى أواهو وماوى بأمطار غزيرة.

لكن نتج عنه بعض الحرائق فى جزيرة ماوى فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى، ونشرت وكالة CNN الأمريكية مقطع فيديو للحرائق التى غطت ما يقرب من 4 أفدنة قبل السيطرة عليها.

وأفادت التوقعات الجوية بأن لين، الذى تراجعت أقصى سرعة لرياحه إلى 110 كيلومترات فى الساعة تقريبا، سيكون أقرب إلى البر إلى الغرب من سلسلة الجزر خلال مطلع الأسبوع، وبدأت ظروف جوية قوية تصاحب العواصف المدارية تجتاح جزيرة ماوى وجزيرة أواهو، ذات أكبر كثافة سكانية فى هاواى،  مساء الجمعة الماضى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاصفة " لين" تضرب هاواى الأمريكية.. أمطار غزيرة وسيول

صور.. أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب هاواى الأمريكية بسبب العاصفة " لين"

صور.. الأمطار الغزيرة تضرب جزيرة هاواى بأمريكا بسبب الإعصار "لين"

صور.. العالم هذا الصباح.. فوز سكوت موريسون رئيسا للوزراء بأستراليا.. الإعصار لين يتراجع للفئة الثالثة فى هاواى.. مظاهرات فى تشيلى ضد مشروع قانون عمالة الشباب.. مايك بنس يزور المتحف الوطنى للحرب العالمية الثانية

اعصار

امريكا

لين

هاواى




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة