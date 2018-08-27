شاهد.. اندلاع الحرائق فى جزيرة "ماوى" الأمريكية بسبب الإعصار

كتب محمد مصطفى

نجت هاواى من التعرض المباشر لإعصار قوى مع تراجع قوة الإعصار "لين" سريعا إلى عاصفة مدارية، حتى مع تسببه فى سيول جارفة على جزيرة بيج آيلاند وتهديده جزيرتى أواهو وماوى بأمطار غزيرة.

لكن نتج عنه بعض الحرائق فى جزيرة ماوى فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضى، ونشرت وكالة CNN الأمريكية مقطع فيديو للحرائق التى غطت ما يقرب من 4 أفدنة قبل السيطرة عليها.

وأفادت التوقعات الجوية بأن لين، الذى تراجعت أقصى سرعة لرياحه إلى 110 كيلومترات فى الساعة تقريبا، سيكون أقرب إلى البر إلى الغرب من سلسلة الجزر خلال مطلع الأسبوع، وبدأت ظروف جوية قوية تصاحب العواصف المدارية تجتاح جزيرة ماوى وجزيرة أواهو، ذات أكبر كثافة سكانية فى هاواى، مساء الجمعة الماضى.