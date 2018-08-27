video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"سينوبك" الصينية للتكرير: مصافينا ستتضرر حال وقف شراء النفط الإيرانى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:01 م
"سينوبك" الصينية للتكرير: مصافينا ستتضرر حال وقف شراء النفط الإيرانى محطة تكرير ـ أرشيفية
بكين (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول كبير في سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، اليوم الاثنين إن بعض مصافيها ستتأثر سلبا إذا توقفت عن استيراد الخام الإيرانى، وذلك فى أول تعليق علنى يصدر عن مسؤول تنفيذي كبير فى قطاع النفط الصيني حول قرار واشنطن استئناف العقوبات على طهران.

 

وقال هوانغ ون شنغ نائب رئيس الشركة "بعض مصافينا في قطاع المصب صممت لتكرير النفط الإيرانى، إذا أوقفنا الاستيراد، فسيؤثر ذلك على المكاسب".

 

وتأتي التعليقات بعد أن ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ كورب وسينوبك اتخذتا إجراءات لتأمين الإمدادات، إذ فعلتا بندا في اتفاقيات التوريد الطويلة الأجل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

 

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان سينوبك عن نتائج جيدة في النصف الأول من العام، قال هوانغ إن الخلاف التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين لن يكون له سوى أثر محدود على أرباح الشركة.

 

في الوقت ذاته، قال هوانغ إن سينوبك تتوقع أن يظل إنتاجها من النفط الخام مستقرا خلال السنوات الثلاث القادمة بعد أن تراجع إنتاج النفط الخام 1.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2018.

 

وأضاف أن سينوبك تتوقع أيضا نموا كبيرا في إنتاج الغاز الطبيعي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الإيرانى: أمريكا تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين

وزير خارجية إيران: ننتظر ضمانات أوروبية حول مبيعات النفط والعلاقات البنكية

سينوبك

تكرير البترول

النفط

النفط الايرانى

العقوبات الامريكية على ايران

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة