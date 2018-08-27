"سينوبك" الصينية للتكرير: مصافينا ستتضرر حال وقف شراء النفط الإيرانى

بكين (رويترز)

قال مسؤول كبير في سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، اليوم الاثنين إن بعض مصافيها ستتأثر سلبا إذا توقفت عن استيراد الخام الإيرانى، وذلك فى أول تعليق علنى يصدر عن مسؤول تنفيذي كبير فى قطاع النفط الصيني حول قرار واشنطن استئناف العقوبات على طهران.

وقال هوانغ ون شنغ نائب رئيس الشركة "بعض مصافينا في قطاع المصب صممت لتكرير النفط الإيرانى، إذا أوقفنا الاستيراد، فسيؤثر ذلك على المكاسب".

وتأتي التعليقات بعد أن ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ كورب وسينوبك اتخذتا إجراءات لتأمين الإمدادات، إذ فعلتا بندا في اتفاقيات التوريد الطويلة الأجل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من إعلان سينوبك عن نتائج جيدة في النصف الأول من العام، قال هوانغ إن الخلاف التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين لن يكون له سوى أثر محدود على أرباح الشركة.

في الوقت ذاته، قال هوانغ إن سينوبك تتوقع أن يظل إنتاجها من النفط الخام مستقرا خلال السنوات الثلاث القادمة بعد أن تراجع إنتاج النفط الخام 1.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2018.

وأضاف أن سينوبك تتوقع أيضا نموا كبيرا في إنتاج الغاز الطبيعي.