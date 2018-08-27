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سير توك توك عكس الاتجاه يكشف عن اثنين من تجار الهيروين فى الوراق

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:32 ص
سير توك توك عكس الاتجاه يكشف عن اثنين من تجار الهيروين فى الوراق مخدرات- صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقى ضباط تأمين الطرق والمنافذ القبض على سائق توك توك وعامل لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما 70 تذكرة من مخدر الهيروين بالوراق، وتم ضبطهما أثناء استقلالهما توك توك وسيرهما عكس الاتجاه. 

تم القبض على المتهمين أثناء متابعة ضباط تأمين الطرق والمنافذ للحالة الأمنية بالوراق، حيث استوقفا سائق وعامل يستقلان توك توك ويسيران عكس الاتجاه.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 70 تذكرة هيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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