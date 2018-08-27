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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:49 ص
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سول: إلغاء زيارة بومبيو يؤثر على خطط فتح مكتب للاتصال مع كوريا الشمالية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:49 ص
سول: إلغاء زيارة بومبيو يؤثر على خطط فتح مكتب للاتصال مع كوريا الشمالية مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
سول (رويترز)
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قالت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الإلغاء المفاجئ لزيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو لكوريا الشمالية، له تأثير على مكتب اتصال مثير للجدل بين الكوريتين كانت تعتزم افتتاحه هذا الشهر.

وألغى الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ زيارة بومبيو لكوريا الشمالية يوم الجمعة معترفا بشكل علنى لأول مرة منذ اجتماعه مع الزعيم الكورى الشمالى بتعثر جهوده لإقناع بيونجيانج بنزع السلاح النووي.

وقال كيم ايوى كيوم المتحدث باسم القصر الأزرق الرئاسى فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الزيارة الملغاة" لا يمكن أن يقال أن ليس لها تأثير" على خطة فتح مكتب الاتصال.

وقال كيم "كنا نفكر فى افتتاح مكتب الاتصال فى إطار سلسلة من المواعيد التى تم ترتيبها بسلاسة من بينها زيارة وزير الخارجية بومبيو لكوريا الشمالية ثم اجتماع القمة بين الكوريتين بعد ذلك.، "الآن بعد ظهور موقف جديد هناك حاجة لمراجعة هذا من جديد بناء على ذلك ".

وكانت كوريا الجنوبية تبنى مكتبا للاتصال على الحدود مباشرة فى كوريا الشمالية فى إطار الجهود التى يؤيدها الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن لتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها كانت تعتزم فتح المكتب بحلول أغسطس آب . وأثار هذا المكتب قلقا بين نواب المعارضة والمحللين ووسائل الإعلام المحلية من أن يشكل نقل مواد إلى المكتب خرقا لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية.

وكرر متحدث باسم وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين موقف الوزارة من أن كل المواد الخاصة بمكتب الاتصال تتعلق بعمله وخدمة الموظفين الكوريين الجنوبيين ولا يعطى أى مكسب اقتصادى لكوريا الشمالية.

 

 


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