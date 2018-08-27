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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:50 ص
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سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:00 ص
سماع الشهود فى محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المحكمه العسكريه- ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، سماع الشهود فى محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 

 


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محاكمة المتهمين بمحاولة قتل المستشار زكريا عبد العزيز

النائب العام المساعد

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