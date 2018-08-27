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سكرتير عام محافظة المنوفية: حملة نظافة مكبرة على مدخل المحافظة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:17 ص
سكرتير عام محافظة المنوفية: حملة نظافة مكبرة على مدخل المحافظة حملة إزالة مخلفات - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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وجه الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بعمل حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بنطاق المحافظة، لإعادة المظهر الحضارى والجمالى لإحداث تغيير وأضح فى مستوى النظافة يشعر به المواطن .

حيث أشار السكرتير العام، إلى قيام حملة نظافة على مدخل المحافظة بطريق مصر إسكندرية الزراعى وطريق قويسنا شبين الكوم، حيث قامت الحملة برفع الأتربة والمخلفات من طريق عرب الرمل قويسنا، وطريق كفر الشيخ إبراهيم بنها السريع، فضلا عن دهان أرصفة طريق قويسنا شبين الكوم، ومدخل حى شرق مدينة شبين الكوم وتشجير مدخل العاصمة .

من جانبه شدد السكرتير العام على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتلقى تقارير عن مؤشرات الأداء من حملات النظافة على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى حل مشكلة النظافة ورفع المخلفات ونشر الوعى لإعادة المظهر الحضارى فى كافة شوارع وميادين المحافظة .

 

 


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