سكرتير عام محافظة المنوفية: توزيع 12 ألف كرتونة "تحيا مصر"

المنوفية - محمود شاكر

شهد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، توزيع كراتين تحيا مصر، بالإستاد الرياضى بشبين الكوم، والتى وفرتها القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية، بحضور عدد من قيادت القوات المسلحة، يأتى هذا فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجا والأسر الأولى بالرعاية .

حيث أكد السكرتير العام، على أنه سيتم توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بمراكز شبين الكوم وقويسنا، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وإرتفاع الأسعار بمعدل 2 كونتينر بكل مركز من المراكز الإثنين، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة .

يذكر أن الكرتونة تحتوى على (1 كيلو سكر – 1 كيلو أرز – 1 كيلو فول – 3 كيس مكرونة – 1 زجاجة زيت أو علبة سمنة – 1 عبوة صلصة – 4/1 كيلو شاى – 2 علبة سالمون ).

هذا وقد أشاد السكرتير العام بدور رجال القوات المسلحة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار رمزية، وتوزيعها على المواطنين محدودى الدخل، فى القرى الأكثر إحتياجاً للمساعدة فى توفير إحتياجاتهم الأساسية، موجهاً كل الشكر لهم على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية



توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية