video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير عام محافظة المنوفية: توزيع 12 ألف كرتونة "تحيا مصر"

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:58 م
سكرتير عام محافظة المنوفية: توزيع 12 ألف كرتونة "تحيا مصر" توزيع كراتين تحيا مصر على المواطنين
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

شهد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، توزيع كراتين تحيا مصر، بالإستاد الرياضى بشبين الكوم، والتى وفرتها القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية، بحضور عدد من قيادت القوات المسلحة، يأتى هذا فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر إحتياجا والأسر الأولى بالرعاية .

حيث أكد السكرتير العام، على أنه سيتم توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية بسعر 40 جنيه للكرتونة الواحدة بمراكز شبين الكوم وقويسنا، لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وإرتفاع الأسعار بمعدل 2 كونتينر بكل مركز من المراكز الإثنين، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة .

يذكر أن الكرتونة تحتوى على (1 كيلو سكر – 1 كيلو أرز – 1 كيلو فول – 3 كيس مكرونة – 1 زجاجة زيت أو علبة سمنة – 1 عبوة صلصة – 4/1 كيلو شاى – 2 علبة سالمون ).

هذا وقد أشاد السكرتير العام بدور رجال القوات المسلحة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار رمزية، وتوزيعها على المواطنين محدودى الدخل، فى القرى الأكثر إحتياجاً للمساعدة فى توفير إحتياجاتهم الأساسية، موجهاً كل الشكر لهم على ما يبذلوه من جهد فى خدمة وطنهم الغالى مصر.

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (1)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (2)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (3)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (4)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية 

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (5)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية 

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (7)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية 

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (9)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (10)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية 

 

توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية (11)
توزيع كراتين تحيا مصر على الأسر بالمنوفية

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سكرتير عام محافظة المنوفية: حملة نظافة مكبرة على مدخل المحافظة

اخبار محافظه المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سكرتير عام المنوفية

تحيا مصر

القوات المسلحة




لا تفوتك
طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

طارق عامر لـ"اليوم السابع": لن نوافق على كشف الحسابات المصرفية للضرائب

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

القاهرة تعد العدة لغزو الفضاء للمرة السادسة.."مصر سات 2" قمر صناعى بأيدى صينية – مصرية.. يستخدم فى دراسة التربة ورصد التعديات على الأراضى.. "التنين" يرسله لمصر أكتوبر المقبل وينفذ فى التجمع الخامس خلال 24 شهرا

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

برشلونة يستهدف ضم محمد صلاح لخلافة ميسى فى صفقة تصل لـ250 مليون يورو

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

رسميا.. مجلس الزمالك يخطر فريق الكرة بالتراجع عن الانسحاب من الدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة