الرئيسية أخبار عربية سكاى نيوز: الجيش اليمنى يسيطر على مواقع شرقي تعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثى الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:46 م الحرب فى اليمن-أرشيفية كتب عمرو دويدار إضافة تعليق أكد مراسل فضائية "سكاى نيوز" العربية، على أن الجيش اليمنى يسيطر على مواقع شرقي تعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثى. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الجيش اليمنى يسيطر على مواقع لمليشيات الحوثى بصعدة أخبار العرب الجيش اليمنى الحوثيين السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح "الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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