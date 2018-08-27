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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:06 م
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سكاى نيوز: الجيش اليمنى يسيطر على مواقع شرقي تعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:46 م
سكاى نيوز: الجيش اليمنى يسيطر على مواقع شرقي تعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثى الحرب فى اليمن-أرشيفية
كتب عمرو دويدار
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أكد مراسل فضائية "سكاى نيوز" العربية، على أن الجيش اليمنى يسيطر على مواقع شرقي تعز بعد معارك مع ميليشيات الحوثى.

 

 

 


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