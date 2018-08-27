سقوط 5 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين بقصد الإتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين ،بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "ابراهيم.ع.ن"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 10 لفافات من مخدر الهيروين وزنت حوالى 20 جرام وسلاح ابيض"خنجر" والمتهم "ايوب.ج.ع"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته 23 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 3.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "امين.ط.ف"37 عاما عاطل ومقيم الخليفة القاهرة بحوزته 15 لفافة من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جرام .

كما تمكن الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب من القبض على كلا من المتهم "ادهم.ع.ع"21 عاما مجند والمتهم "السيد.ع.ع"35 عاما عامل حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية "توك توك" وبحوزتهما لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 2.250 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .