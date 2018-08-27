سقوط هارب من 417 حكما قضائيا فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مديرية أمن المنوفية من القبض على هارب من 417 حكما بإجمالى مدة حبس 392 سنة بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بالقبض على المحكوم عليه "س . ع . ح" مشرف إنتاج والمطلوب للتنفيذ عليه فى 417 حكما، تشمل 313 جزئى و54 مستأنف و50 غرامات، بإجمالى مدة حبس 329 عاما، وكفالات 74 ألف جنيه وغرامات 150 ألف جنيه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.