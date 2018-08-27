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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:56 ص
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سقوط هارب من 417 حكما قضائيا فى المنوفية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:02 ص
سقوط هارب من 417 حكما قضائيا فى المنوفية حملة أمنية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية من القبض على هارب من 417 حكما بإجمالى مدة حبس 392 سنة بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بالقبض على المحكوم عليه "س .  ع . ح" مشرف إنتاج والمطلوب للتنفيذ عليه  فى 417 حكما، تشمل 313 جزئى و54 مستأنف و50 غرامات، بإجمالى مدة حبس 329 عاما، وكفالات 74 ألف جنيه وغرامات 150 ألف جنيه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
يأتى ذلك في ضوء خطة المديرية القائمة علي التواجد الأمني الفعال ومواجهة كافة الأنشطة الإجرامية بشتي صورها وتعقب مرتكبيها وخاصةً في مجال ضبط المحكوم عليهم الصادر ضدهم أحكام لتحقيق الأمن والانضباط بالشارع، وردع الخارجين على القانون بتنفيذ العقاب عليهم، وبناء عليه قامت مأمورية تحت إشراف مدير أمن المنوفية ومفتشى الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالمنوفية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة تلا وتمكنت من القبض على المتهم.
 
 
 

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