سقوط عامل وبحوزته هاتفان.. ويعترف: سرقتهم من عامل بمستشفى قصر العينى

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة المنيل، القبض على أحد الأشخاص أثناء سيرة بشارع القصر العينى، وباستيقافه تبين أنه "ماجد ع أ" 31 سنة، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة"، وبتفتيشه بمعرفة ضباط مباحث القسم عثر بحوزته على 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر".

وبمناقشته اعترف بسرقة الهاتفان المحمولان المضبوطان بحوزته من عامل، بأسلوب "المغافلة"، أثناء تواجده داخل مستشفى قصر العينى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتفان، واتهمه بالسرقة، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.