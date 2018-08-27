سعر الدولار اليوم الاثنين 27-8-2018 واستقرار العملة الأمريكية أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الاثنين 27- 8- 2018، مسجلاً ثباتاً عند سعر إغلاق تعاملات الأمس دون أى تغيير، وذلك على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى، والتى جاء سعر البنوك فى عدد منها، كالتالى:



صرف الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



الدولار اليوم

الدولار عالمياً



وعلى الصعيد العالمى، ارتفع سعر الدولار، فيما هبطت الليرة التركية 3 % أمام الدولار اليوم الاثنين، مع استئناف التداول فى الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين مجددا على الخلاف المرير بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أمريكى يخضع للمحاكمة فى تركيا.

ومع ارتفاع الدولار، هبطت العملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع 6 ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة، حيث خسرت الليرة نحو 39% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.