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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:39 م
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روسيا تنفى شن هجمات جوية على شمال أفغانستان

الإثنين، 27 أغسطس 2018 12:36 م
روسيا تنفى شن هجمات جوية على شمال أفغانستان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
موسكو (أ ش أ)
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نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، المعلومات التى أوردتها وكالة أنباء أجنبية، بشأن شنها هجمات جوية على مقاتلى حركة (طالبان) في منطقة الحدود الشمالية الشرقية من أفغانستان.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي مهام قتالية بالقرب من الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.

من جانبه، قال المسؤول الحكومى الأفغانى خليل عسير، إن القصف بدأ بعد مقتل اثنين من حرس الحدود الطاجيك فى اشتباك مع طالبان، ما أسفر عن مقتل ثمانية من مقاتلى طالبان وإصابة 6 آخرين.. فيما أكدت حركة طالبان وقوع اشتباك فى المنطقة وتبعتها غارة جوية.

 


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