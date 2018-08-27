روسيا تنفى شن هجمات جوية على شمال أفغانستان

موسكو (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، المعلومات التى أوردتها وكالة أنباء أجنبية، بشأن شنها هجمات جوية على مقاتلى حركة (طالبان) في منطقة الحدود الشمالية الشرقية من أفغانستان.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي مهام قتالية بالقرب من الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان.

من جانبه، قال المسؤول الحكومى الأفغانى خليل عسير، إن القصف بدأ بعد مقتل اثنين من حرس الحدود الطاجيك فى اشتباك مع طالبان، ما أسفر عن مقتل ثمانية من مقاتلى طالبان وإصابة 6 آخرين.. فيما أكدت حركة طالبان وقوع اشتباك فى المنطقة وتبعتها غارة جوية.