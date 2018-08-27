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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:03 م
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روسيا تتسلم مجموعة جديدة من منظومة صواريخ (إس-400 تريومف)

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:14 م
روسيا تتسلم مجموعة جديدة من منظومة صواريخ (إس-400 تريومف) صواريخ روسية - أرشيفية
/أ ش أ/
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تسلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فوجا جديدا من منظومة صواريخ (إس-400 تريومف) من اتحاد شركات (ألماز-أنتيه)، الذى يضم الشركات الروسية المصممة والمنتجة لوسائل الدفاع الجوى والدفاع المضاد للصواريخ.

وذكر بيان لاتحاد الشركات أنه تم تسليم وزارة الدفاع الروسية مجموعة أخرى من منظومة صواريخ (إس-400 تريومف) قبل الموعد المحدد، موضحا أن مراسم التسليم أقيمت فى ميدان (كابوستين يار) بمنطقة آستراخان الروسية، مشيرا إلى أنه جرى اختبار هذه المنظومة، التى نجحت فى تحقيق الأهداف الجوية المحددة لها.

وتعتبر منظومات الدفاع الجوى (إس-400 تريومف) أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات المدى البعيد ولديها قدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة فى آن واحد، وهى مصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوى فى ظروف الدفاع الكيميائى الإلكترونى وغيره.

يذكر أن شركة "ألماز-انتي" هى اتحاد شركات مساهمة روسية للصناعات العسكرية تكونت نتيجة انضمام شركة أنتى ومجموعة ألماز مع المؤسسات العسكرية الوطنية، خاصة مطورى أنظمة الدفاع الجوي، وقد صممت صواريخ الدفاع الجوى ذات المدى المتوسط والبعيد من طراز (إس-400 تريومف).

 

 


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