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روسيا : أمريكا تعزز قدراتها فى الشرق الأوسط لشن هجوم على سوريا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:21 م
روسيا : أمريكا تعزز قدراتها فى الشرق الأوسط لشن هجوم على سوريا بوتين
رويترز
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اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أمريكا تعزز قدراتها في الشرق الأوسط ، استعدادا لشن هجوم محتمل على قوات الحكومة السورية ، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء .

يذكر ان وزارة الدفاع الروسية، تسلمت اليوم الاثنين، فوجا جديدا من منظومة صواريخ إس-400 تريومف من اتحاد شركات ألماز-أنتيه، الذى يضم الشركات الروسية المصممة والمنتجة لوسائل الدفاع الجوى والدفاع المضاد للصواريخ.

وذكر بيان لاتحاد الشركات أنه تم تسليم وزارة الدفاع الروسية مجموعة أخرى من منظومة صواريخ (إس-400 تريومف) قبل الموعد المحدد، موضحا أن مراسم التسليم أقيمت فى ميدان (كابوستين يار) بمنطقة آستراخان الروسية، مشيرا إلى أنه جرى اختبار هذه المنظومة، التى نجحت فى تحقيق الأهداف الجوية المحددة لها.

 


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روسيا : أمريكا تعزز قدراتها فى الشرق الأوسط لشن هجوم على سوريا

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