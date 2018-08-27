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رفع وإزالة 1038 إشغال طريق فى حملة مكبرة بالبحيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:46 ص
رفع وإزالة 1038 إشغال طريق فى حملة مكبرة بالبحيرة حملة اشغالات - ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
 
أسفرت الحملة الى شارك فيها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق ، عن رفع وإزالة 1038 إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.
 
كما أسفرت حملة تموينية  شارك فيها ، العقيد وجدى الصيرفى ، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية ، عن ضبط س م ال 52 سنة المدير المسئول عن مطحن سلندرات رشيد الكائن بمدينة رشيد ، الشحات أحمد فرحات 49 سنة رئيس وردية بالمحطن لقيامهما بتعبئة شكائر نخاله خشنه بالمطحن ناقصة الوزن بمقدار 4.39 كيلو لكل شيكاره زنة 40 كيلو لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزتهما كمية 29.235 طن بإجمالي عجز كمية 3.604 طن نخاله.
 
كما تم ضبط ح س أ 40 سنة المدير المسئول عن محل بقاله تمويني ملك ورثة س ع أ الكائن بقرية واقد مركز كوم حماده لقيامه بتجميع مقررات تموينيه مدعمه سكر ، زيت طعام  والمخصصه للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينيه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح         غير مشروعه وضُبط بحوزته كمية 580 كيلو سكر ، 900 زجاجة زيت طعام تموينى ، وضبط أ ال ال41 سنة صاحب مصنع منظفات بدون ترخيص كائن بقرية شنديد مركز إيتاي البارود لقيامه بإدارة المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وضُبط بحوزته كمية 680 لتر صابون سائل وديتول.
 
كما تم ضبط م ح ع 42 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف كائن بحي الزهور مدينة الدلنجات  لحيازته وعرضه للبيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وضُبط بحوزته كمية 1 طن أعلاف.
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف ، اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لمكافحة التحرش وحماية الإناث وضبط الخارجين على القانون.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم حسام البدرى رئيس قسم مباحث الأداب و الأحداث بالمديرية ، بالاشتراك وعناصر من الشرطة النسائية عن ضبط 16متحرش أثناء تعرضهم لإناث بالطريق العام ، وتحررت المحاضر اللأزمة ، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

 


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