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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:02 م
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رئيس وزراء أستراليا الأسبق يرفض شغل منصب مبعوث خاص لشئون السكان الأصليين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:03 م
رئيس وزراء أستراليا الأسبق يرفض شغل منصب مبعوث خاص لشئون السكان الأصليين رئيس وزراء استراليا الجديد سكوت موريسون
كانبرا (أ ش أ)
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رفض رئيس الوزراء الأسترالى الأسبق تونى أبوت اليوم الاثنين، عرض رئيس وزراء استراليا الجديد سكوت موريسون لشغل منصب المبعوث الخاص لشؤون السكان الأصليين.

وقال أبوت وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية عبر موقعها الإلكترونى، "كنت سأتولى فقط هذا المنصب فى حالة كونه أكثر من مجرد منصب فخرى"، مشيرًا إلى أنه لن يتقاعد من مهامه السياسية فى أى وقت قريب.

وأعرب عن التزامه بمساعدة الحكومة الأسترالية الحالية حول فوزها فى الانتخابات المقبلة. وقال :"إننى أرغب فى رؤيتنا نُحدث فرقا هنا لكنى أيضا لا أرغب فى الحصول على منصب بلا دور".

 


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