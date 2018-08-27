رئيس جامعة بنها: حصول جامعة بنها على شهادة الأيزو نتيجة للجهد الجماعى وتعاون الإدارات

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها، أن حصول الجامعة على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015، جاء نتيجة للجهد الجماعى وتعاون كافة إدارات الجامعة هو الذى أدى إلى تحقيق هذا الانجاز غير المسبوق بحصول 18 إداره من إدارات الجامعة على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 .

وأضاف القاضى فى تصريحات صحفية له، أننا يجب أن نفخر بجامعة بنها، باعتبارها أول جامعة، تتمكن من الحصول على هذه الشهادة العالمية التى تؤكد أننا على طريق التطوير الدائم والمستمر".

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف الزهيرى مدير شركة "sgs" السويسرية المانحة للشهادة، أن حصول جامعة بنها على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 يعد دليلاً قاطعاً على تميزها فى تطبيق المعايير الدولية للجودة فى الواقع وعلى مختلف إداراتها.

كما أكد الدكتور شريف موسى مدير دعم التميز بمركز تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالى، أن جامعة بنها حققت انجازاً ملموساً بحصولها على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015، وجاءت بعدها جامعتى القاهرة وعين شمس، مما يؤكد أن لدى إدارة جامعة بنها رؤية مستقبلية تجاوزت بمراحل لتصل إلى تحقيق هذا الانجاز غير المسبوق وتكون جامعة رائدة فى تطبيق الجودة على مختلف إداراتها.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالقادر عبدالكريم منسق عام الجودة بالجامعة، أن احتفاليه اليوم بتكريم فريق الجودة الإدارية بالجامعة بعد أقل من عام على حصول الجامعة على شهاده الأيزو 9001 لسنة 2008 يأتى اعترافاً بالجهد الذى بذله جميع العاملين بإدارات الجامعة التى اجتازت مرحله الحصول على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2008 لتحصل على الأيزو 9001 لسنة 2015 وهو إنجاز لم يكن يتحقق إلا بدعم رئيس الجامعة، الذى قرر فى يوم الاحتفال الماضى أن ننطلق ونعمل بكل جديه للحصول على شهادة الأيزو 9001 لسنة 2015 والتى تعد أحدث معايير الجودة فى العالم.