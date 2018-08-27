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رئيس الوزراء يطلق أسماء 3 شهداء على مدرستين ووحدة صحية بمحافظة البحيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:21 م
رئيس الوزراء يطلق أسماء 3 شهداء على مدرستين ووحدة صحية بمحافظة البحيرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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من منطلق حرص الدولة على تخليد بطولات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووفاءً لتضحياتهم الغالية فى سبيل تطهير تراب الوطن من دَنَس الإرهاب والتطرف، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدرستين ووحدة صحية بمحافظة البحيرة.

وتضمن القرار إطلاق اسم الشهيد على عبد العاطى على يعقوب، على مدرسة خربتا الإعدادية بنين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واسم الشهيد صبحى يوسف على سعيد، على مدرسة أبو جبران المشتركة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، واسم الشهيد علاء أحمد محمد نايل، على الوحدة الصحية بقرية الأمراء بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.


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