رئيس الوزراء يستعرض تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء فى يوليو

كتبت هند مختار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" عن شهر يوليو 2018.

وكلف مدبولى باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالى فى شمال سيناء، مشيدا بتعاون وتنسيق مختلف الجهات بالدولة، فى تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلى أن شهر يوليو 2018 شهد صرف مبلغ 51 مليونا و585 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لـ 9607 أشخاص كمساعدات وإعانات نقدية لهذه الأسر، هذا إلى جانب 743854 جنيها من ديوان عام المحافظة كمساعدات إنسانية لـ 253 حالة.

وتناول التقرير الإشارة إلى المساعدات العينية المقدمة، حيث تم توزيع (898) كرتونة مواد غذائية على الاسر المقيمة بتجمع أبوخروع وأبو طفيلة بالاسماعيلية.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى المجال الصحى، فقد تمت الإشارة إلى أنه فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لإيفاد الأطباء من جامعات القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر لعلاج المرضى، فقد تم علاج (6629) حالة في معظم التخصصات، هذا فضلاً عن جهود كل من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للامومة والطفولة، فى تنفيذ (4) قوافل طبية و(4) زيارات منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتوفير الخدمات الطبية والادوية بمستشفى العريش العام والتنسيق لعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات العسكرية والجامعية خارج المحافظة.

وحول ما تم اقامته من ندوات تثقيفية، أوضح التقرير اطلاق مسابقة توعوية للسيدات لتقديم أعمالا فنية حرفية بدوية، وتنظيم ندوات توعوية حول ثقافة العمل الحر، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، حيث تم تنظيم لقاء بعنوان في حب مصر حضره (250) مستفيداً.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال شهر يوليو 2018 تمت في إطار من التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين بهدف توفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين ومراجعة وتأمين الإحتياطيات الإستراتيجية، وهو ما أسهم في توفير السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة والأسماك والألبان والخضر والفاكهة والبقوليات والزيوت وغيرها.

وفيما يتعلق بقطاع النقل تمت الإشارة إلي ما تم من جهود حيث تم تسيير(22) أتوبيساً لنقل الركاب داخل المحافظة مقابل أجر رمزي، وتوفير (3) ميكروباصات لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطقهم لمستشفي العريش العام بالمجان، وتوفير (2) أتوبيس لنقل ذوي الإعاقة من منازلهم إلي أماكن عملهم.

أما ما يخص الاحتياجات الطبية، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم توفير حصص الأكسجين الطبي بمستشفيات شمال سيناء، وكذا المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال.