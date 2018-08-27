رئيس "القومية للأنفاق" يغادر لكوريا الجنوبية لإنهاء إجراءات شراء 32 قطارا

كتب رضا حبيشى

غادر اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى كوريا الجنوبية، لإنهاء إجراءات شراء 32 قطارا مكيفا لصالح المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، وذلك بعد الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها مع الجانب الكورى فى القاهرة أمس.

يذكر أن قيمة القطارات المكيفة الجديدة تصل إلى 317.8 مليــون يــورو و640 مليون جنيه مصرى شاملة الضرائب، ويشمل الاتفاق مع الجانب الكورى تقديم تمويل ميسر مقدم من بنك اكزيم الكورى بقيمة 243 مليون يورو، فيما يتم تدبير باقى التكلفة من الموازنة العامة للدولة.