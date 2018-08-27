دفن جثة طفل عثر عليه مقتولا بكورنيش حلوان

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة طفل مقتولا على طريق كورنيش حلوان، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعى.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد العثور على جثة طفل لم يتعد عمره 15 عاما مقتولا على طريق الكورنيش.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة مهشمة الرأس وبها أثار ضرب، وتبين من التحقيقات الأولية أن الجثة لطفل يعمل سائق توك توك، وتم التوصل إلى أهليته وجار سؤالهم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة.