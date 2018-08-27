حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 27/8/2018 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. الحب ليس خداعًا

يعد برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بالتقلب والتردد فى الاختيارات، ونقدم لمواليد برج الجوزاء حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، ومن مشاهير برج الجوزاء الفنانة أنجلينا جولى.



انجيلينا جولى

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

الشغل خلال الفترة الحالية يمر ببعض المشاكل، أنت لست طرف فيها لكن يمكن أن يؤثر عليك بشكل كبير، فلا تقحم نفسك فيها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

الحب ليس خداعا تقوم به للحصول على أغراضك الشخصية وبعض الاحتياجات، حاول أن تفهم جيدًا حقيقة الحياة بأنها أخذ وعطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى

تحسن كبير فى حالتك المرضية بسبب بعدك عن التدخين وتقليل الدهون فى الطعام ما يساعد على تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الفلك لمولود الجوزاء أن يرحل بعيدًا عن الشغل بعد استقراره عاطفيًا برحلة حب جديدة، قد تغير حياته من جديد مرة أخرى.