حصاد الأخبار.. ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 52

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
صور.. الأوقاف تبدأ توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة والجيزة
توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة
"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 52
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
صور.. وزير الأوقاف يسلم سيدة على كرسى متحرك أول كيلو من لحوم الصكوك
توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة
7 محافظات تشهد توزيع لحوم الأضاحى الأسبوع الجارى.. تعرف عليها
توزيع لحوم
خلال زيارته للصندوق
متحدث الصحة الكويتية يشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات
تسليم الدرع للدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية
"الهجرة" تعلن تسجيل 53 كيانا مصريا فى مبادرة "سجل كيانك فى الخارج"
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
الجريدة الرسمية تنشر تعديل مواد بلائحة قانون حماية النيل والمجارى من التلوث
الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
مؤشر البحث العلمى يكشف عن تعاون مصر مع 193دولة لنشر 32 ألف بحث منذ 2015
أكاديمية البحث العلمى
بإجمالى 32 ألف رأس..
"الزراعة" تعلن استفادة 3220 منتفعا من مشروع البتلو بـ 439 مليون جنيه
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
مرصد الإفتاء: كلمة البغدادى دليل على اعترافه بهزائم تنظيمه
دار الافتاء المصرية
الصحة تعلن وفاة 4 مواطنين وإصابة 8 بحادث مرورى بالطريق الإقليمى الجديد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الأميرية والسيدة زينب وباب الشعرية وشرق مدينة نصر أفضل الأحياء خلال يوليو
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
تعرف على الممشى السياحى الترفيهى بالعلمين الجديدة × 14 معلومة
العلمين الجديدة
عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 84044 حاجا مصريا
حجاج بيت الله الحرام
محافظة القاهرة تتعامل مع تسرب مياه بشارع مصطفى النحاس
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
"القوى العاملة" تحذر المصريين بالإمارات من شركات التوظيف الوهمية
محمد سعفان وزير القوى العاملة
جامعة الأزهر تفتح باب التحويل بين الكليات اليوم وحتى بداية أكتوبر
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
صور.. وزير الأوقاف: 37 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحى حتى الأسبوع الماضى
الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف
"الصحة" توفر 60 ألف كارت صحى لمتابعة الحجاج العائدين من أداء المناسك
حجاج بيت الله الحرام
طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة
حالة الطقس
"التعليم": 34 مدرسة يابانية من إجمالى 45 تدخل الخدمة سبتمبر المقبل
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
"التعليم العالى" لطلاب الشهادات العربية: اليوم آخر موعد تسلم ملفات التقديم
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
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