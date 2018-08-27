حصاد الأخبار.. ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 52

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.



توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان



توزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة



توزيع لحوم

خلال زيارته للصندوق



متحدث الصحة الكويتية يشيد بتجربة مصر فى مكافحة تعاطى المخدرات



تسليم الدرع للدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى

أكاديمية البحث العلمى

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

دار الافتاء المصرية

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

العلمين الجديدة





حجاج بيت الله الحرام

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمد مختار وزير الاوقاف

حجاج بيت الله الحرام





حالة الطقس

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى