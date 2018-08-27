حبس 3 متهمين بقتل "طالب الرحاب" 4 أيام

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع حادث العثور على جثة قتيل داخل مدينة الرحاب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغ يفيد بوجود جثة شاب داخل أحد الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل بمدينة الرحاب.