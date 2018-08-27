حبس 3 متهمين بقتل "طالب الرحاب" 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 3 متهمين بقتل الشاب "بسام أسامة"، الطالب بأحد الجامعات الخاصة، داخل مدينة الرحاب، ودفنه داخل شقة سكنية بالمدينة 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام.
وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب ٢ بمجموعة ١٢٨ عمارة ٨ شقة ٣، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.
انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع حادث العثور على جثة قتيل داخل مدينة الرحاب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغ يفيد بوجود جثة شاب داخل أحد الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل بمدينة الرحاب.
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