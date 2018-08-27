video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 متهمين بقتل "طالب الرحاب" 4 أيام

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:38 م
حبس 3 متهمين بقتل "طالب الرحاب" 4 أيام المجنى عليه
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 3 متهمين بقتل الشاب "بسام أسامة"، الطالب بأحد الجامعات الخاصة، داخل مدينة الرحاب، ودفنه داخل شقة سكنية بالمدينة 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام.
 
وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب ٢ بمجموعة ١٢٨ عمارة ٨ شقة ٣، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما  وضع  "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.
 
انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع حادث العثور على جثة قتيل داخل مدينة الرحاب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
 
كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغ يفيد بوجود جثة شاب داخل أحد الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل بمدينة الرحاب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بتشريح جثة "قتيل الرحاب" وتستعجل تحريات المباحث

القبض على قاتل "شاب الرحاب" والمتهم يمثل الجريمة أمام النيابة

ننشر أول صورة للطالب قتيل مدينة الرحاب بعد القبض على القاتل

قتل

العثور على جثة

مدينة الرحاب

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة