حبس متهم بقتل طالب يعمل سائق على "توك توك" للإنفاق على نفسه 15 يوما

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسبة، حبس متهم بقتل طالب يعمل سائق "توك توك" للإنفاق على نفسه بمنطقة النزهة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع المدينة المنورة، حيث تم الاشتباه فى أحد الأشخاص يرتدى ملابس ملوثة بالدماء، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول، عليهما آثار دماء، وبضبطه وتبين أنه "عبد الله. أ" 18 سنة، عاطل.

وبمناقشته قرر أنه استقل إحدى الدراجات البخارية " توك توك " من منطقة الجراح بدعوى توصيله إلى شارع طه حسين، عاقداً العزم على سرقة ما بحوزة قائد الدراجة من متعلقات كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأثناء ذلك قام بوضع السلاح الأبيض حيازته على رقبة المجنى عليه لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومه فأحدث إصابته بجرح قطعى بالرقبة، واصطدمت الدراجة بإحدى السيارات المتوقفه بالطريق، واستولى على الهاتف المحمول المضبوط بحوزته وفر هارباً.

كما تم بإرشاد المتهم التوصل إلى مكان تواجد الدراجة البخارية، وتبين أن المجنى عليه يدعى "يوسف. ا" 23 سنة، طالب، ويعمل سائق توك توك للإنفاق على نفسه، وتوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة، وتم نقله إلى مشرحة زينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.