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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:04 م
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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاغتصابه طفلين بالخانكة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:18 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاغتصابه طفلين بالخانكة حبس
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة مركز الخانكة حبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات لقيامه بهتك عرض طفلين، بعد استدراجهم لعقار تحت الإنشاء بدائرة المركز.

 

تلقى المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا من والدى الطفلين "ش. هـ" 6 سنوات، و"م. أ" 6 سنوات، بقيام المدعو "محمد. ن" 17سنة، مقيم الجبل الأصفر دائرة المركز، وشهرته "حموكشة"، باستدراج الطفلين أسفل عقار تحت الإنشاء، وقام بالتعدى الجنسى عليهما، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر رقم 7136 إدارى مركز الخانكة، وإحالة المتهم للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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