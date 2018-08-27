حالة الطقس اليوم الاثنين 27/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الاثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة اقل من مُعدلاتها المُعتادة بحدود 2-3 مئوية.

وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة فى أغلب المناطق. وتكون حارة فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة قد تكون مثيرة للغبار فى بعض المناطق من شرق البلاد.

فى خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة فى عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درحات الحرارة، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وصيفياً معتدلاً فى المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً فى باقى المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.