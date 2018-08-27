جولات تفقدية لوزير الطيران المدنى بمطارى شرم الشيخ وطور سيناء

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية بمطارى شرم الشيخ الدولى وطور سيناء، رافقه اللواء أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بدأت الجولة بمطار شرم الشيخ وكان فى استقبالهم الطيار مجدى سالم مدير المطار.

وتفقد وزير الطيران حركة السفر والوصول بالمطار وتابع جميع الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج المطار، كما تأكد من الانتهاء من الملاحظات التى وجه بتنفيذها خلال جولته السابقة، واطمأن على انسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول والتى تشهد كثافة فى تشغيل الرحلات الدولية والداخلية الوافدة من العواصم الأوروبية والعربية خلال هذه الفترة.

كما تفقد الوزير جميع مواقع الطائرات والترمك وبرج المراقبة، واطلع على المخطط المقرر استعدادًا للموسم السياحى الشتوى القادم وطالب بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول وتذليل كافة العقبات للركاب والسائحين دعمًا للسياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ.

واستمع المصرى، إلى أخر التطورات بمشروع توسعة مبنى الركاب رقم 2 لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار من 7 ملايين راكب إلى 9 ملايين راكب سنويًا وذلك فى إطار تنفيذ عملية تطوير مطار شرم الشيخ، ووجه المصرى فى نهاية جولته بضرورة إنجاز مشروعات التطوير بالمطار وفقًا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة والانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى.

ثم اتبعها بجولة تفقدية بمطار طور سيناء، وكان فى استقباله المهندس ياسر شاهين مدير المطار الذى قدم شرحًا تفصيليًا عن امكانيات المطار وموقف التشغيل والقدرة الاستيعابية له بالإضافة إلى عمليات التطوير التى شهدها من قبل، وأشار شاهين إلى أن المطار معد ومجهز لطلبة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران للتدريب على الطيران، هذا بالإضافة إلى استيعابه للطائرات ذات الطراز المتوسط ك.

وتعرف وزير الطيران على المعوقات والتحديات التى تؤثر على حركة الملاحة الجوية بالمطار، كما تفقد مبنى الركاب والذى يشتمل على صالتى سفر ووصول، ومدرج الطائرات الرئيسى، والترمك وبرج المراقبة.

وفى نهاية الجولة وجه وزير الطيران بضرورة دراسة احتياجات المطار وفقًا للإمكانيات المتاحة والعمل على رفع كفاءته التشغيلية، والبدء فى عمليات تطوير المطار فيما يخص البنية التحتية وكذا الأعمال الإنشائية والمرافق المحيطة له من خلال عدة مراحل مع وضع خطط واضحة للتنفيذ فى أسرع وقت، مع تأمين الأعمال الفنية لحقل الطائرات واستكمال جميع أعمال التأمين داخل وخارج المطار وكذا المنشآت والأفراد بما يتناسب مع مطالب التطوير المستقبلي.

وأشار وزير الطيران بأهمية التنسيق بين المطار والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران لتوفير أفضل الإمكانيات لتدريب طلاب الأكاديمية وخلق جو مناسب يساعدهم على الطيران بكفاءة عالية (المساعدات الملاحية -الإدارية -الفنية- الهناجر.. وغيرها)، وأضاف المصرى إلى أن تطوير مطار طور سيناء يعد خطوة هامة نحو تنمية محافظة جنوب سيناء وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة التى تذخر بالمقاصد السياحية الخلابة التى يمكن استثمارها فى خطة التطوير المستقبلية، والاستفادة من الموقع الجغرافى للمطار حيث أنه يبعد 100 كم فقط عن مدينة شرم الشيخ أحد أهم مناطق الجذب السياحى.

وفور عودته إلى مطار القاهرة، تفقد المصرى سير العمل داخل صالات الوصول بمبنى الرحلات الموسمية وتأكد وزير الطيران من توفير كافة الإمكانيات والخدمات للحجاج بيت الله الحرام وسرعة انهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر، كما اطمأن على التنسيق الجيد بين جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات للخروج بموسم حج ناجح هذا العام.