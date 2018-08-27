جامعة كفر الشيخ : فريق طبى مصرى إماراتى يجرى عمليات للأطفال مجاناً

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، إنه ناقش الإستعدادات لمبادرة نبض مع وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية بدولة الامارات العربية الشقيقة لإجراء جراحات العيوب الخلقية لقلوب الأطفال والقلب المفتوح والقسطرة للأطفالِ بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ لرفع الألم والمعاناة عن الأطفال وأسرهم لمثل هذا النوع من العمليات باهظة التكاليف.

يأتى ذلك بالتعاون مع وبمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين بالمستشفى الجامعي الفريق الطبي القادم من الامارات ، ابتداء من 16 حتى 24 سبتمبر 2018.

وأضاف القمري أن كلا من الجامعة والمؤسسة يتلقيان التقارير الطبية حتى أول سبتمبر بحد أقصى 150 حالة بأسبقية الحجز، وتستقبل مستشفى الجامعة الحالات ابتداء من 16 سبتمبر 2018م، مع تحمل تكاليف السفر من المحافظات.

وأكد القمري، أن المبادرة تشمل العرب والأفارقه المقيمين بمصر، وسوف يقوم بإجراء العمليات فريق متخصص في جراحات القلب من جامعة كفر الشيخ ودوله الإمارات العربية الشقيقة في غرفة عمليات القلب الهجينة بالمستشفى الجامعى.



