جازبروم تستهدف صادرات لأوروبا "أعلى كثيرا" من 197 مليار قدم

رويترز

قالت رئيسة ذراع التصدير لشركة جازبروم إن عملاق الغاز الروسى يريد زيادة الصادرات إلى أوروبا بما يتجاوز المستويات القياسية المرتفعة للعام الماضى بكثير.

وقالت إلينا بورميستروفا المدير العام لوحدة جازبروم إكسبورت خلال مؤتمر نفطى فى النرويج اليوم الاثنين "فى العام الماضى حققنا الرقم القياسى 197 مليار قدم مكعبة وطموحاتنا أعلى كثيرا للعام القادم" مضيفة أنها تتوقع أن ينمو الطلب الأوروبى على الغاز 80 مليار قدم مكعبة بحلول 2030.

كان رئيس جازبروم قال فى يناير إن صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا وتركيا نمت 8.1 % إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ 193.9 مليار قدم مكعبة فى 2017.