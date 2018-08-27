video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ثقة شركات الصناعات التحويلية فى تركيا تتراجع.. والليرة تواصل الهبوط

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:01 م
ثقة شركات الصناعات التحويلية فى تركيا تتراجع.. والليرة تواصل الهبوط الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أنقرة ـ رويترز
إضافة تعليق

أظهرت بيانات البنك المركزى التركى اليوم الاثنين، أن مؤشر ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية فى البلاد تراجع إلى 96.4 نقطة خلال أغسطس الجارى، مقارنة مع 102.7 نقطة فى يوليو الماضى.

 

وكانت الليرة التركية قد هبطت أمام الدولار اليوم الاثنين، بواقع 3 % أمام الدولار مع استئناف التداول فى الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين مجددا على الخلاف المرير بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أمريكى يخضع للمحاكمة فى تركيا.

 

ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمى، هبطت العملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة.

 

وخسرت الليرة نحو 39 % من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هبوط "الليرة" يجدد مطالب المصنعين بإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

الليرة تواصل السقوط أمام الدولار بتراجع 3% بعد انتهاء عطلة الأسبوع

البنك المركزى التركى

الصناعات التحويلية

اقتصاد

الليرة التركية

الاقتصاد التركى




لا تفوتك
السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

إثيوبيا تنهى عمل شركة حكومية بمشروع سد النهضة بسبب التأخيرات

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

"الساعة بـ4 مليون دولار والحسابة بتحسب" أرباح أغنياء العالم كل 60 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة