ثقة شركات الصناعات التحويلية فى تركيا تتراجع.. والليرة تواصل الهبوط

أنقرة ـ رويترز

أظهرت بيانات البنك المركزى التركى اليوم الاثنين، أن مؤشر ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية فى البلاد تراجع إلى 96.4 نقطة خلال أغسطس الجارى، مقارنة مع 102.7 نقطة فى يوليو الماضى.

وكانت الليرة التركية قد هبطت أمام الدولار اليوم الاثنين، بواقع 3 % أمام الدولار مع استئناف التداول فى الأسواق المحلية بعد عطلة استمرت أسبوعا، وسط تركيز المستثمرين مجددا على الخلاف المرير بين أنقرة وواشنطن بسبب قس أمريكى يخضع للمحاكمة فى تركيا.

ومع ارتفاع الدولار على الصعيد العالمى، هبطت العملة التركية لتصل إلى 6.19 ليرة للدولار، مقارنة مع ست ليرات عند الإغلاق يوم الجمعة.

وخسرت الليرة نحو 39 % من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام.