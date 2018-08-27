تنفيذ 1980حكما قضائيا وتحصيل 58400 ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1980 حكما قضائيا، منهم 733 حكم فى غرامات، 1139 حكم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، وضبط 100 هارب من مخالفة،وضبط 8متهمين هاربين من جناية وتحصيل 58400 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

وضمت الحملة الأمنية ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.