video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 1980حكما قضائيا وتحصيل 58400 ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:28 م
تنفيذ 1980حكما قضائيا وتحصيل 58400 ألف جنيه خلال 24ساعة بالغربية حملة امنية
الغربية – مصطفى عادل
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 1980 حكما قضائيا، منهم 733 حكم  فى غرامات، 1139 حكم  فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، وضبط 100 هارب من مخالفة،وضبط 8متهمين هاربين من جناية  وتحصيل 58400 ألف  جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

وضمت الحملة الأمنية ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة وسيارة مبلغ بسرقتها بالغربية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة