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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:03 م
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تنفيذ برامج تدريب معلمى الوادى الجديد على منظومة التعليم الجديدة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:33 م
تنفيذ برامج تدريب معلمى الوادى الجديد على منظومة التعليم الجديدة جانب من التدريب
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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شهد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد يرافقه الدكتور محمد خليل نصر الله أستاذ اللغة العربية ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور العقيلى محمد نائبًا عن الدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية جامعة أسيوط فرع الوادى الجديد، فعاليات تدريب معلمى ومعلمات الصف الأول الابتدائى على المنظومة التعليمية الجديدة، والتى يتم تنفيذها بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.  
 
 وقال التداوى، إن تدريب معلمى ومعلمات الصف الأول الابتدائى والمنفذ من يوم 26 وحتى 31 من أغسطس 2018 م الجارى، على مرحلتين، الأولى من (26 حتى 28 أغسطس)، الثانية من (29 حتى 31 أغسطس) 2018 م ويبلغ عددالمستهدفون على مستوى المحافظة (541) معلم ومعلمة يتم تدريبهم فى (18) قاعة بواقع (10) قاعات للبرنامج الأول (8) قاعات للبرنامج الثانى، مؤكدًا على أن التدريب يتم تطبيقه برؤية جديدة فى منظومة جديدة بعيدًا عن النمطية.

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