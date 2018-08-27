تعرف على انتدابات الأئمة بـ"أوقاف الأقصر" لتنشيط الدعوة وضخ دماء جديدة

الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام الدعوة، والشيخ محمد زكى يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، حركة انتداب لـ4 من الأئمة فى نطاق إدارة أوقاف بندر الأقصر، وذلك لتنشيط الدعوة وضخ دماء شبابية جديدة ولمصلحة العمل والصالح العام.

وشملت حركة الانتداب ما يلي:- (تم ندب الشيخ حامد عربي على حامد من العمل من مسجد الراضي بالأقصر إلي مسجد خالد بن الوليد بالكرنك - كما تم ندب الشيخ أيمن عبدالله حسين من العمل من مسجد الأخوين بنجع الخطبة إلي العمل بمسجد السلطان أبو العلا بالأقصر - تم ندب الشيخ محمد جابر أحمد جاد الرب من العمل من مسجد خالد بن الوليد بالكرنك إلي العمل بمسجد الأخوين بنجع الخطبة - كما تم ندب الشيخ محمد الضوي صالح من العمل من مسجد عمار بن ياسر بالكرنك إلي العمل بمسجد الراضي بالأقصر)، على أن يتم تنفيذ الندب اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 2018/8/28 وعلى الأئمة مسئولية التنفيذ.