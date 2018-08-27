ترامب رفض إصدار بيان من البيت الأبيض يشيد بماكين واكتفى بـ"تويتة"

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطة لإصدار بيان من البيت الأبيض يشيد بالسيناتور الراحل جون ماكين.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب عارض إصدار بيان يشيد ببطولة وحياة ماكين، الذى توفى يوم السبت الماضى عن عمر يناهز الواحدة والثمانيين، وقال لكبار مساعديه إنه يفضل كتابة تغريدة على تويتر، وذلك قبل أن يقوم بكتابتها بالفعل مساء السبت، والتى لم تشمل أى كلمات لطيفة عن سيناتور أريزونا الجمهورى البارز.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين حاليين وسابقين بالبيت الأبيض قولهم إن السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز ورئيس الموظفين جون كيلى وآخرين كانوا من مؤيدى إصدار بيان رسمى يشيد بماكين لخدمته العسكرية وفى مجلس الشيوخ ويصفه بالبطل، وتمت صياغة البيان الأصلى قبل وفاة ماكين يوم السبت وقامت ساندرز وآخرين بتعديل نسخة نهائية منه كانت جاهزة للرئيس كما يقول المساعدون، لكن ترامب أخبر مساعديه إنه يريد نشر تغريدة مختصرة بدلا من ذلك، ولم يتم إصدر البيان الذى يشيد بحياة السيناتور.

وكان ترامب قد كتب فى تغريديه " أعمق مشاعر التعاطف والاحترام لعائلة السيناتور جون ماكين، قلوبنا وصلواتنا معك".

ورفضت ساندرز التعليق على الأمر.

ووصف مارك كورالو، المتحدث السابق باسم الفريق القانونى لترامب والخبير الاستراتيجى الجمهورى، رد فعل ترامب على وفاة ماكين بالفظيع، وقال إن هناك توقعات بالمزيد من الرئيس الأمريكى عندما يتحدث عن وفاة بطل أمريكى حقيقى.