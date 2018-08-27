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تراجع سهم "بلتون" بنسبة 5% بعد إعلان رفض عرض شرائها لمجموعة أورا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:12 ص
تراجع سهم "بلتون" بنسبة 5% بعد إعلان رفض عرض شرائها لمجموعة أورا البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع سهم شركة بلتون المالية القابضة، بنسبة 5.73% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بعد إعلان الشركة رفض عرض شرائها لمجموعة أورا، ليصل سعر السهم إلى 9.37 جنيه، ولذا قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على السهم لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5%.
 
 
وأعلنت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، فى بيان للبورصة اليوم الاثنين، عن رفض عرض شرائها لمجموعة أورا للاستحواذ على حصة حاكمة فى بنك أورا، مبررة ذلك بعدم التوافق على الجوانب المالية.
 
 
وكان مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، قد أعلن عن تقدمه  للاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة أورا التي تمتلك بنوكا في 12 دولة أفريقية.
 
 
وأوضحت بلتون في بيان سابق، أن مجلس إدارتها وافق على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب للشركة في التوقيع على عرض شراء غير ملزم وإرساله للبائعين.
 
 
وأشارت الشركة إلى أن عملية الاستحواذ تأتي في إطار سياسة الشركة للتوسيع استثماراتها في مجال الخدمات المالية بشكل عام وفي القارة الإفريقية ذات المستقبل الواعد بشكل خاص.

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