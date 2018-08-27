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الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:16 ص
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تحرير 8219 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:04 ص
تحرير 8219 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
تمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 8219 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و1228 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 84 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 21 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 40 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

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