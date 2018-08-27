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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:02 م
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تجديد حبس 4 من أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى 45 يوما

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:44 م
تجديد حبس 4 من أعضاء الألتراس بأحداث مباراة الأهلى ومونانا الجابونى 45 يوما محكمة جنايات _ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامى، تجديد حبس 4 من أعضاء ألتراس أهلاوى، على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة، لمدة 45 يوما.

 

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الغابونى فى الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.


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