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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:06 م
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تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أوكسجين 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:11 م
تجديد حبس شريف الروبى ومحمد أوكسجين 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس شريف الروبى عضو حركة 6 أبريل ومحمد أكسجين، 15 يوما على خلفية التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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