تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استأنف التراجع ليغلق بالقرب من مستوى 15,240 نقطة، وسط أحجام تداول متوسطة، متأثراً بشكل كبير بالتراجع الذي شهده سهم البنك التجاري الدولي الذي يختبر بدوره مستويات دعم حاسمة هذه الفترة ويتزامن ذلك مع اقتراب المؤشر من أقرب دعم هام له عند المستوى 15،080 نقطة، مضيفة أنه على الرسم البياني للساعة بدأت تظهر بوادر استنفاد للقوى البيعية وعلامات ارتداد لأعلى لذا نفترض أن الدعم 15،080 نقطة سيعيق المؤشر من أي انخفاضات أخرى على المدى القصير على الأقل.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه بالرغم من ذلك يحتاج الأمر إلى أكثر من الارتداد لاستعادة الثقة في السوق التي لم يظهر أي قوة منذ حركة التصحيح بمايو الماضى باستثناء مرة واحدة، متابعة وبناءً على ذلك طالما لم يخترق المؤشر الدعم الأخير البالغ 15،080 نقطة ولا زادت أحجام التداول ، فسنحتفظ بنظرتنا المتحفظة وتوصيتنا بالتداول السريع مع وضع مستويات وقف الخسائر.