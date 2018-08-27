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تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ3 سبتمبر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:09 م
تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ3 سبتمبر محكمة -أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ 3 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
 
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
 
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

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النائب العام المساعد

زكريا عبظ العزيز

المحكمة العسكرية

الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد

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