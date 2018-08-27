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تأجيل إعادة محاكمة متهم فى واقعة "شغب محمد محمود" لـ10 سبتمبر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:04 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم فى واقعة "شغب محمد محمود" لـ10 سبتمبر المستشار حسين قنديل-أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى اتهامه مع آخرين حكم عليهم فى اتهماهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، لـ 10 سبتمبر لحضور المتهم.
 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.
 
 
 
 

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