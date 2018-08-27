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الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:03 م
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بوتين: المنافسة فى سوق الطاقة العالمية تتصاعد موسكو ستصل لأسواق جديدة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:09 م
بوتين: المنافسة فى سوق الطاقة العالمية تتصاعد موسكو ستصل لأسواق جديدة فلاديمير بوتين
/أ ش أ/
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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن المنافسة فى سوق الطاقة العالمية تتصاعد ويتعين على روسيا الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز موقفها فيها.

وقال بوتين - خلال جلسة تنمية استراتيجية مجمع الطاقة الروسى اليوم الاثنين - "أود أن أشير إلى أن المنافسة فى سوق الطاقة العالمية قد تصاعدت، وأنه من المهم جدا أن نستخدم مميزاتنا التنافسية بفاعلية وننوع طرق التوريد ونصل إلى أسواق جديدة ونعزز موقفنا فيها".

وذكر الرئيس الروسى أن أول منتدى روسى صينى للطاقة سيجرى فى العاصمة الصينية، بكين فى نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن 40 شركة ستمثل موسكو فى هذا المنتدى.

على صعيد آخر، أعلن حاكم مقاطعة كالينينجراد الروسية (غرب روسيا) أنطون أليخانوف، أن اتحاد المستثمرين الأجانب فى الصين يدرس مشاريع واعدة فى المقاطعة ويشكل مجموعة من المستثمرين للتعاون معها فى مجال بناء السفن وصيد الأسماك والطب والأدوية والسياحة وتجهيز وبيع حجر الكهرمان.

وقال أليخانوف - فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك)- "لقد اتفقنا مع الصين على تطوير مشاريع مشتركة فى مجالات صناعة السفن وصيد الأسماك والطب والأدوية والسياحة ومعالجة وبيع الكهرمان وتنظيم المعارض، كما أن الجانب الصينى يدرس حاليا مشروعات واعدة ويشكلون مجموعة من المستثمرين المهتمين بتنفيذها".

وأضاف: "أن مقاطعة كلينينجراد تقدر عاليا اهتمام اتحاد المستثمرين الأجانب فى الصين بها"، مؤكدا أن هذه الاتحاد يفتح فرصا هائلة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال الروس وآلاف الشركات الصينية.

 

 


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مقاطعة كالينينجراد الروسية




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