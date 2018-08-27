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الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:18 م
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بنك مصر يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من الخارج فى العام المالى الحالى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:43 م
بنك مصر يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من الخارج فى العام المالى الحالى عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر
رويترز
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قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى مصر، لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن مصرفه يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.

 

تبلغ محفظة القروض والاتفاقيات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره "المغربى" فى تصريحات سابقة له خلال شهر مايو الماضى.

 

قال المغربى فى رسالة لـ"رويترز" اليوم: "750 مليون دولار القروض الخارجية المستهدفة لبنك مصر خلال 2018-2019"، وهى السنة المالية التى بدأت فى الأول من يوليو الماضى.

 

ولم يخض المغربى فى تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التى يتفاوض معها البنك للاقتراض.

 


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رويترز




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