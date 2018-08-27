video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بلاغ يتهم مسئولى مستشفى خاص بكسر ذراع طفلة بالبحيرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:19 م
بلاغ يتهم مسئولى مستشفى خاص بكسر ذراع طفلة بالبحيرة عملية جراحية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

حررت ربة منزل والدة طفلة حديثة الولادة محضرا بنقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام بالبحيرة، اليوم الاثنين، ضد مسئولى مستشفى خاص للتسبب فى كسر ذراع نجلتها حديثة الولادة.

 

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، ببلاغ عائشة رمضان العطار فى المحضر رقم 23854 جنح 2018 الدلنجات بنقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، تتهم فيه مسئولى مستشفى خاص بكسر ذراع نجلتها داخل حضانة المستشفى.

 

وقالت عائشة رمضان والدة الطفلة كاندى أحمد على أن نجلتها عمرها أسبوع فقط وأصيبت "بالصفرة" بعد ولادتها ووضعت فى حضانة المستشفى وأقامت 7 أيام، وعندما كنت أسأل عنها يقولون إنها لا تستجيب للعلاج ويرفضون خروجها من المستشفى حتى أصررت على الخروج.

 

وأضافت عائشة أنها عقب خروج نجلتها من المستشفى قامت بعرضها على طبيب أطفال، فطلب عمل أشعة على ذراعها ففوجئت بوجود كسر مضاعف بذراعها اليمنى وعلى الفور حررت محضرا ضد إدارة المستشفى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رفع وإزالة 1038 إشغال طريق فى حملة مكبرة بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار البحيره

مستشفى خاص

طفل صغير




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة