بلاغ يتهم مسئولى مستشفى خاص بكسر ذراع طفلة بالبحيرة

حررت ربة منزل والدة طفلة حديثة الولادة محضرا بنقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام بالبحيرة، اليوم الاثنين، ضد مسئولى مستشفى خاص للتسبب فى كسر ذراع نجلتها حديثة الولادة.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، ببلاغ عائشة رمضان العطار فى المحضر رقم 23854 جنح 2018 الدلنجات بنقطة شرطة مستشفى الدلنجات العام، تتهم فيه مسئولى مستشفى خاص بكسر ذراع نجلتها داخل حضانة المستشفى.

وقالت عائشة رمضان والدة الطفلة كاندى أحمد على أن نجلتها عمرها أسبوع فقط وأصيبت "بالصفرة" بعد ولادتها ووضعت فى حضانة المستشفى وأقامت 7 أيام، وعندما كنت أسأل عنها يقولون إنها لا تستجيب للعلاج ويرفضون خروجها من المستشفى حتى أصررت على الخروج.

وأضافت عائشة أنها عقب خروج نجلتها من المستشفى قامت بعرضها على طبيب أطفال، فطلب عمل أشعة على ذراعها ففوجئت بوجود كسر مضاعف بذراعها اليمنى وعلى الفور حررت محضرا ضد إدارة المستشفى.