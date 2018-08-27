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بعثة الأمم المتحدة بليبيا تدعو لوقف الأعمال العسكرية فى طرابلس فورا

الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:47 م
بعثة الأمم المتحدة بليبيا تدعو لوقف الأعمال العسكرية فى طرابلس فورا غسان سلامة
كتب : أحمد جمعة
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بقلق شديد الاشتباكات الجارية فى طرابلس وما حولها، داعيًا جميع الأطراف إلى الوقف الفورى لجميع الأعمال العسكرية.

وأعربت البعثة عن القلق من استخدام النيران العشوائية والأسلحة الثقيلة فى المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية العالية مما يهدد أرواح المدنيين، مذكرة جميع الأطراف بواجبها فى حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.

وشددت البعثة على أنه يجب عدم السعى إلى تحقيق الأهداف السياسية عن طريق العنف، محذرة من أن تزايد المجموعات المسلحة والأعمال العدائية والخطاب العدائى ينذر بخطر حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وأكدت البعثة مجدداً دعمها لحكومة الوفاق الوطنى داعية جميع الأطراف إلى بذل جهود جدية فى سبيل توحيد مؤسسات الدولة، مضيفة: "تقف البعثة على أهبة الاستعداد لدعم جميع الجهود المبذولة لتهدئة الوضع وتعرض الاستفادة من مساعيها الحميدة".


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