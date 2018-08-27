بسام راضى: مباحثات السيسى ونظيره الفيتنامى عكست تطور العلاقات بين البلدين

/أ ش أ/

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الفيتنامى اليوم، عكست التطور الإيجابى الكبير فى العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو غير مسبوق، وكذلك توفر الإرادة السياسية المشتركةً لتطوير تلك العلاقات على الأصعدة كافة ،خاصة الزراعية والصناعية.

وقال السفير بسام راضى ـ فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ" إن هذا التطور فى العلاقات يأخذ فى الاعتبار التجربة التنموية المتميزة لفيتنام وتشابه الظروف والتحديات الاقتصادية التى واجهتها بتلك التى واجهتها مصر، ودفعتها لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية غير المسبوقة لتحقيق الإصلاح الهيكلى للاقتصاد وتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال".

وأضاف" إن التطور فى العلاقات يأتى أيضا على ضوء ما تقوم به مصر حاليا من مشروعات تنموية عملاقة فى جميع المجالات فى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس وما يتيحه من فرص واعدة أمام الشركات الفيتنامية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى كمركز للإنتاج والتصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة الدول الأفريقية والعربية التى تتمتع مصر معها بمزايا نسبية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول، الأمر الذى يمهد الطريق للتعاون بين البلدين فى مجال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا فضلا عن تبادل الخبرات فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية حيث يوجد فى فيتنام عدد كبير من المناطق الصناعية للعديد من الصناعات المتخصصة".